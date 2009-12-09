"Днепроспецсталь" за 11 місяців скоротила виробництво на 50%

Запоріжжя. ВАТ "Електрометалургійний завод "Днепроспецсталь" ім. А.Кузьміна" в січні-листопаді 2009 р. скоротило випуск основних видів продукції майже на 50%, у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі "Днепроспецсталі", "за 11 місяців поточного року виробництво сталі склало 50,1%, прокату - 48,5% від обсягів за аналогічний період 2008 року".

При цьому наголошується, що в цілому "виробництво товарної продукції скоротилося на 48,1%, у порівнянні з обсягами виробництва в січні-листопаді 2008 року".

Водночас у листопаді т.г., за даними прес-служби підприємства, на ВАТ "Дніпроспецсталь" намітилася тенденція до збільшення обсягів виробництва основних видів продукції.

"У листопаді 2009 р. на підприємстві здано 29 137 тонн сталі, що на 26% більше, ніж у листопаді 2008 року. За цей же період з цехів відвантажено 18 176 тонн прокату, що майже на 12% більше, ніж в листопаді 2008 року", - констатують у прес-службі ДСС.

Загальна вартість товарної продукції, виробленої на ВАТ "Дніпроспецсталь" в листопаді п.р., склала більше 219,87 млн. грн. (у чинних цінах).

Довідка УНІАН. ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" ім. А.Кузьміна" (ВАТ ДСС, м. Запоріжжя) - єдиний в Україні виробник сортового прокату і поковки зі спеціальних марок сталі: неіржавіючої, інструментальної, швидкорізальної, підшипникової, конструкційної, а також із жаростійких сплавів на основі нікелю.

У 2008 році ДСС знизила виробництво готового прокату на 9,1%, у порівнянні з 2007 роком - до 289 тис. тонн, сталі - на 12,2% - до 482 тис. тонн.