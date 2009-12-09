Із Закарпаття почали вивозити відходи угорської промисловості

Ужгород. Сьогодні з Закарпатської області почали вивозити відходи угорської промисловості під назвою «Премікс», які незаконно завозили на територію України протягом 1998-2005 року.

Як передає кореспондент УНІАН, 9 грудня з міста Берегова виїхали вантажні автомобілі, які везуть першу партію - 200 тонн - речовини під назвою «Премікс» на утилізацію в Польщу. Саме там відбудеться спалювання цієї речовини, проводитиме роботи з утилізації польське спільне підприємство ТОВ «Сапрі» в м. Даброва Горніца, яке виграла відповідний тендер, оголошений Міністерством з охорони навколишнього природного середовища України.

Роботи з завантаження та вивезення до Польщі проводять спеціалісти Державного підприємства «Національний центр поводження з небезпечними речовинами».

«У нас є паспорт відходу, згідно з яким це є небезпечна хімічна речовина ІІІ класу небезпеки. Тобто, вони є небезпечними, але не токсичними. Попри це, оскільки речовина пилоподібна, то наші спеціалісти мусять працювати в масках та спеціальних захисних костюмах», - уточнив перший заступник генерального директора Національного центру поводження з небезпечними речовинами Володимир МАКОГОНЧУК.

Він також додав, що зараз із Закарпаття вивезуть 656 тонн «Преміксу», закінчити всі роботи планують до 18 грудня поточного року.

В.МАКОГОНЧУК також повідомив, що на утилізацію та вивезення цієї кількості «Преміксу» уряд виділив 5,2 млн. грн.

Попри це, за словами заступника голови Закарпатської ОДА Володимира ГОБЛИКА, на території Берегівського району Закарпаття залишається ще понад 800 тонн суміші, реально понад 56% із загальної кількості «Преміксу», який виявили на Закарпатті. Коли вивезуть їх - невідомо. Загалом на завершення цих робіт необхідно ще 16 млн. грн.

Довідка УНІАН. Впродовж 1998-2005 років приватне підприємство «Озон» завезло в Закарпаття суміш мінеральних речовин «Премікс». На кордоні документи на неї подавалися як на цілком безпечну речовину: за класифікаційною експертизою, проведеною центральною митною лабораторією Держмитслужби України, речовина класифікувалася як «суміш порошкоподібної речовини, що використовується в певних технологіях і не потребує додаткової екологічної експертизи». Український інститут екогігієни і токсикології ім. Л. Медведя дійшов висновків, що завезена з Угорщини суміш отруйна й частково належить до першого, найвищого класу небезпеки.

30 березня 2005 року за цим фактом прокуратура Закарпатської області порушила кримінальну справу. За розпорядженням Президента України у червні 2005 р. було створено Міжвідомчу державну комісію під головуванням віце-прем’єра.

У 2005 р. працівники МНС завантажили частину «Преміксу» у 24 залізничні вагони. Всього було завантажено близько 656 тонн на залізничних станціях міста Берегово (8 вагонів) та с. Боржава (16 вагонів). Роботи з контейнеризації у спеціальні діжки “Преміксу”, що залишався зокрема на території Берегова, Бакти та ін., були розпочаті 9 грудня 2006 року. Завантаження суміші у контейнери проводилось до 28 листопада 2008 року. Було повністю контейнеризовано «Премікс», що знаходився на відкритих майданчиках і у складських приміщеннях. Загалом на ці роботи з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища було виділено близько 4 млн. грн.

Загалом на території міста Берегова та Берегівського району розміщено 1 тис. 503,56 тонни суміші речовин «Премікс».