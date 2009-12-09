Збитки українських метпідприємств за 10 місяців становили 4,7 млрд. грн.

Збитки металургійних підприємств України за підсумками січня-жовтня цього року становили 4 млрд. 660 млн. грн., тоді як за аналогічний період 2008 року прибуток метпідприємств становив 15 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час балансової наради з питань ГМК повідомив заступник генерального директора галузевої асоціації «Металургпром» Іван ПОНОМАРЕНКО.

За його словами, до бюджетів усіх рівнів метпідприємства за звітний період перерахували 4 млрд. грн. «Тоді як за аналогічний період минулого року до бюджетів і фондів металурги відрахували 8,4 млрд. грн.», - уточнив І.ПОНОМАРЕНКО.

При цьому він зазначив, що за період дії постанови Кабінету міністрів №925 про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації в ГМК підприємства гірничо-металургійного комплексу України одержали економію фінансових коштів у розмірі 1,5 млрд. грн.

«Бажано, щоб дію постанови було продовжено до кінця кризи», - сказав заступник гендиректора «Металургпрому».

Довідка УНІАН. Згідно з урядовою постановою №925 від 14 жовтня 2008 року «Про першочергові заходи щодо стабілізації ситуації, що складається в гірничо-металургійному і хімічному комплексі» НКРЕ було рекомендоване з 1 листопада і до кінця 2008 року ввести мораторій на підвищення тарифів на електроенергію для підприємств ГМК і хімпрому. Постановою також було впроваджено пільгові тарифи на природний газ і знижки на перевезення вантажів залізницями для підприємств цих галузей.

Дія норм постанови №925 в 2009 році щокварталу продовжувалося новими урядовими постановами.