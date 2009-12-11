ЄС готовий зменшити викиди СО2 до 30%

Лідери Європейського Союзу готові зменшити викиди СО2 в атмосферу до 2020 року, в порівнянні з 1999 роком, на 30%, а не на 20%, як заявляли раніше, але тільки за умови, якщо інші розвинені країни світу візьмуть схожі зобов`язання.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це заявив сьогодні на прес-конференції прем`єр-міністр головуючої в ЄС Швеції Фредерік РАЙНФЕЛЬДТ після завершення засідання Європейської ради.

“Ми підтвердили пропозицію перейти від 20% до 30%, якщо інші розвинені країни візьмуть відповідні амбітні зобов`язання”, - сказав він.

“Це подарунок, але він має умови”, - сказав Ф.РАЙНФЕЛЬДТ.

Він відзначив, що лідери ЄС вважають, що розвинені країни світу, зокрема такі, як США і Канада, повинні взяти на себе зобов`язання про зменшення викидів СО2 в атмосферу на 25-30% до 2020 року.

Ф.РАЙНФЕЛЬДТ сказав, що цю пропозицію представить на конференції в Копенгагені наступного тижня.

У свою чергу, президент Єврокомісії Жозе Мануель БАРРОЗУ відзначив, що коли інші розвинені країни візьмуть на себе подібні зобов`язання, ЄС зможе швидко схвалити формальне рішення про подальше зменшення викидів СО2 в атмосферу.

“Ми зможемо ухвалити таке рішення вже на саміті в березні”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2007 року Європейська рада (саміт голів держав і урядів країн-членів ЄС) затвердила рішення про зменшення викидів СО2 в атмосферу на 20% в порівнянні з 1999 роком. При цьому лідери ЄС заявили про готовність зменшити викиди на 30%, але за умови, якщо інші розвинені країни світу візьмуть на себе схожі зобов`язання.