Україна уклала найбільший у своїй історії контракт у сфері ВТС

Україна підписала з Іраком найбільший у своїй історії контракт на постачання товарів військового призначення та надання послуг у сфері військово-технічного співробітництва на суму понад 550 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник генерального директора державної корпорації «Укрспецекспорт» Олександр КОВАЛЕНКО сьогодні на брифінгу у Києві.

За його словами, контракт передбачає постачання Іраку упродовж 3-3,5 років більше 400 одиниць бронетанкової техніки, зокрема БТР-4, 10 літаків Ан-32, а також надання послуг з ремонту і модернізації авіаційної техніки.

Як сказав представник «Укрспецекспорту», сума укладеного контракту сягає більше 550 млн. дол., але це лише перший етап у рамках реалізації великого проекту військово-технічного співробітництва з Іраком.

О.КОВАЛЕНКО зауважив, що йдеться про постачання Іраку абсолютно нової техніки українського виробництва.

Він висловив сподівання, що у подальшому Україна також домовиться про постачання Іраку новітніх танків «Оплот».

У свою чергу, перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Степан ГАВРИШ наголосив, що цей контракт можна назвати перемогою України на світовому ринку озброєнь.

Він нагадав, що це вже третій масштабний проект держави у сфері ВТС після контрактів на постачання танків Пакистану і модернізації та ремонту літаків для Індії.

За словами С.ГАВРИША, переговори навколо цього контракту велися впродовж трьох років, і завдяки зусиллям насамперед Президента України, РНБО, «Укрспецекспорту» його нарешті вдалося підписати.

С.ГАВРИШ критично оцінив позицію уряду щодо цього проекту, який на останньому етапі ведення переговорів практично відмовився від фінансування.

За словами С.ГАВРИША, лише в останній момент уряд підписав гарантійний лист щодо забезпечення фінансування виконання робіт українською стороною.

Як наголосив перший заступник секретаря РНБО, реалізація контракту сприятиме створенню в Україні нових робочих місць як мінімум на найближчі роки, забезпечить притік в українську економіку коштів, а також сприятиме модернізації військово-промислового комплексу і розвитку Збройних Сил.

«Ми довели всьому світу, що Україна володіє значним потенціалом у сфері створення і виробництва бронетанкової техніки та в авіабудуванні», - сказав С.ГАВРИШ і наголосив, що саме миротворча діяльність України в Іраку зіграла ключову роль у підписанні цього контракту.

Він зауважив, що значну роль у підписанні контракту відіграли США.