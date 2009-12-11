Україна зменшила експорт давальницької сировини на 52,6%

Україна у січні-жовтні 2009 року експортувала давальницької сировини на суму 29,2 млн. дол. США, що на 52,6% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-жовтні ц.р. в Україну імпортовано готової продукції, виробленій з давальницької сировини, на суму 36,5 млн. дол., що на 39,9% менше, ніж за 10 місяців 2008 року.

Також у Держкомстаті повідомили, що за звітний період в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 377,5 млн. дол., що на 38,4% менше, ніж у січні-жовтні 2008 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, за 10 місяців ц.р. становив 2 млрд. 136,9 млн. дол., що на 39,9% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.