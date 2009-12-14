Україна скоротила імпорт текстилю й виробів із нього на 35,6%

Україна протягом січня-жовтня ц.р. скоротила імпорт текстилю й виробів із нього на 35,6%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - до 1 млрд. 160 млн. 370,9 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, експорт текстилю й виробів із нього за вказаний період зменшився на 31% - до 586 млн. 590,2 тис. дол.

Повідомляється, що, зокрема, імпорт шовку збільшився на 6,8% - до 1 млн. 184,9 тис. дол., експорт зріс у 2,5 раза – до 66 тис. дол. Імпорт вовни зменшився на 27,8% - до 55 млн. 351,3 тис. дол., експорт скоротився на 57,3% - до 4 млн. 866,7 тис. дол. Імпорт тканин із бавовни зменшився на 33,2% - до 111 млн. 194,7 тис. дол., експорт скоротився на 51,2% - до 5 млн. 814,6 тис. дол.