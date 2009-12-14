Україна скоротила експорт мінеральних добрив на 61,7%

Україна у січні-жовтні поточного року скоротила експорт мінеральних добрив на 61,7% порівняно з аналогічним періодом 2008 року - до 687 млн. 194 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, імпорт мінеральних добрив за зазначений період зменшився на 66,9% – до 196 млн. 664,8 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна у січні-вересні поточного року скоротила експорт мінеральних добрив на 64,7% порівняно з аналогічним періодом 2008 року - до 587 млн. 317,1 тис. дол.