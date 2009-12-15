Промвиробництво РФ в листопаді зросло на 1,5%

Об`єм виробництва промислової продукції РФ в листопаді 2009 року до відповідного періоду минулого року зріс на 1,5 відсотка і на 2 відсотка - до попереднього місяця, повідомила Федеральна служба державної статистики (Росстат).

За 11 місяців 2009 року падіння промвиробництва склало 12 відсотків до аналогічного періоду минулого року, коли цей же показник зріс на 3,7 відсотка.

Економісти і аналітики, опитані Рейтер в кінці листопада, прогнозували індекс промислового виробництва минулого місяця до аналогічного періоду 2008 року в діапазоні від -8,1 до +2,9 відсотка, середнє значення склало -2,2 відсотка.

Мінекономрозвитку прогнозує, що за підсумками року падіння промвиробництва РФ складе 11,5 відсотка після зростання на 2,1 відсотка в 2008 році. Останні оцінки Мінекономрозвитку на 2009 і 2010-2012 роки доступні за кодом.

Аналітики і економісти, опитані Рейтер в кінці листопада, чекали спаду промпроизводства за підсумками року на 10,6 відсотка.