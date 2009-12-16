Ріст промвиробництва в листопаді в Україні склав 8,6%

В Україні зростання промислового виробництва в листопаді 2009 року, порівняно з листопадом 2008 року, становило 8,6%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні-листопаді 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спад промвиробництва становив 24%.

У листопаді проти жовтня ц.р. зафіксовано зростання на рівні 1,9%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в листопаді ц.р. проти листопада 2008 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 22,9% (у листопаді до жовтня ц.р. – спад 1,5%), зокрема, у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – зростання 77,6% (до жовтня – спад 1,9%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалини – зростання 0,9% (до жовтня – спад 1,2%).

У оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва в листопаді ц.р., порівняно з листопадом-2008, становило 4,9% (порівняно з жовтнем 2009 р. – спад 4,3%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано спад на рівні 8,8% (до жовтня – спад 13%).

У легкій промисловості зафіксовано падіння обсягів виробництва на рівні 12,5% (до жовтня – спад 1,1%), зокрема, в текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 14,6% (до жовтня – спад 1,4%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 3,2% (до жовтня – зростання 0,2%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, спад виробництва в листопаді ц.р. проти листопада-2008 становив 3,7% (до жовтня ц.р. – спад 4,3%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 7,3% (до жовтня – спад 4,3%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано зростання – 26,2% (до жовтня – зростання 24%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 12,4% (до жовтня – зростання 1,9%), зокрема, в хімічному виробництві – 15,5% (до жовтня – зростання 4,4%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 3,1% (до жовтня – спад 5,9%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – спад 18,7% (до жовтня – спад 16,3%).

У Держкомстаті повідомили, що в листопаді ц.р. у металургії та виробництві готових металевих виробів, порівняно з листопадом 2008 року, зростання виробництва становило 47,6% (до жовтня ц.р. – спад 2,2%), у машинобудуванні зафіксовано спад на рівні 12,6% (до жовтня – спад 2,5%), зокрема у виробництві машин і устаткування – спад 6,4% (до жовтня – зростання 9,3%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – спад 9,2% (до жовтня – спад 5,1%), у виробництві транспортного устаткування – спад 19,9% (до жовтня – зростання 7,7%). У виробництві й розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 8,9% (до жовтня – зростання 9,8%).

Довідка УНІАН. В Україні спад промислового виробництва в грудні 2008 року порівняно з груднем 2007 року становив 26,6%, у січні-грудні 2008 року проти аналогічного періоду 2007 року зафіксовано спад на рівні 3,1%.

Спад промислового виробництва за рік до попереднього року до цього було востаннє зафіксовано 10 років тому – в 1998 році спад становив 1% проти 1997 року.

Найбільш глибокий спад річного промвиробництва в незалежній Україні було зафіксовано в 1994 р. – 27,3% проти попереднього року.

Впродовж 1999-2007 років в Україні було зафіксовано тільки зростання річного промвиробництва. Найістотніше зростання промвиробництва за останні 18 років зафіксоване в 2003 році – 15,8% проти попереднього року.

За даними Держкомстату, з моменту оголошення незалежності України індекси промвиробництва (у відсотках до попереднього року) демонстрували наступну динаміку: 1991 р. – 95,2%; 1992 р. – 73,6%; 1993 р. – 92%; 1994 р. – 72,7%; 1995 р. – 88%; 1996 р. – 94,9%; 1997 р. – 99,7%; 1998 р. – 99%; 1999 р. – 104%; 2000 р. – 113,2%; 2001 р. – 114,2%; 2002 р. – 107%; 2003 р. – 115,8%; 2004 р. – 112,5%; 2005 р. – 103,1%; 2006 р. – 106,2%; 2007 р. – 110,2%; 2008 р. – 96,9%.