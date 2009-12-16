Україна скоротила виробництво аміаку на 40% - до 2,7 млн. тонн

Підприємства хімічної промисловості України в січні-листопаді 2009 р. скоротили виробництво аміаку на 40,7% – до 2,710 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У листопаді ц. р. виробництво аміаку в Україні скоротилося на 11,2% - до 296 тис. тонн, порівняно з листопадом 2008 року, а порівняно з жовтнем ц.р. - збільшилося на 2%.

Довідка УНІАН. У 2008 році випуск аміаку в Україні, за даними Держкомстату, скоротився на 4,8% - до 4,89 млн. тонн, порівняно з 2007 роком.

Найбільшими виробниками аміаку в Україні є ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Концерн «Стирол» (м. Горлівка, Донецька обл.), Севєродонецький «Азот» і ВАТ «Дніпроазот» (м. Дніпродзержинськ).