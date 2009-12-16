«Азовмаш» поставить метобладнання до Сербії

Донецьк. Маріупольський машинобудівний завод «Азовмаш» уклав контракт на поставку металургійного устаткування до Сербії. Про це УНІАН повідомили в прес-службі заводу.

Згідно повідомленню, «Азовмаш» поставить до Сербії вузли завантажувального пристрою для доменної печі №1 металургійного комбінату US Steel Serbia (р. Смедерово). Термін постачання вузлів - перший квартал 2010 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь, Донецька обл.) здійснює управління виробниками і розробниками вантажних вагонів і платформ, конвертерного, доменного, гірничорудного, кранового устаткування, бронетехніки, автотопаливозаправників і перевізників, заправної космічної техніки: ВАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ВАТ «Азовзагальмаш», ВАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут», ВАТ «Маріупольський термічний завод».

50% + 1 акція ВАТ «Азовмаш» належить Фонду держмайна України, 50% - 1 акція - ЗАТ «УПТК».