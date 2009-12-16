В Україні виробництво азотних добрив зменшилось на 20%

Підприємства хімічної промисловості України в січні-листопаді 2009 р. скоротили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 21,4%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 1,950 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у листопаді ц.р. виробництво азотних добрив в Україні збільшилося на 8,1%, порівняно з жовтнем ц.р., і на 7,3% порівняно з листопадом 2008 р. - до 182 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році підприємства хімічної промисловості України скоротили випуск азотних добрив на 5,9% порівняно з 2007 роком – до 2,672 млн. тонн.