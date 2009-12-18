ІВБГ в Україні у листопаді склав 0,1% - НБУ

За оцінками Департаменту економічного аналізу та прогнозування Національного банку України, в листопаді ц.р., вперше в 2009 році, індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) перевищив минулорічне значення – зростання в листопаді становило 0,1% у річному обчисленні.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Уповільнення падіння ІВБГ (за 11 місяців – до «мінус» 21,7% порівняно з «мінус» 23,4% за 10 місяців) викликане покращенням динаміки промислового виробництва – приріст у листопаді ц.р. становив 8,6% у річному обчисленні.

За даними НБУ, істотне покращення показників в основному обумовлене нарощуванням виробництва коксу й продуктів нафтопереробки в результаті переходу металургійних підприємств із газу на кокс. Додатковим чинником зростання індексу виступає ефект бази порівняння минулого року, коли падіння ІВБГ було найбільшим (-28,6% у річному вимірюванні).

Ще одним чинником покращення показника виступало сільське господарство. Тривала позитивна динаміка тваринництва (+3,5% за 11 місяців), обумовлена високим урожаєм зернових культур минулого й поточного років. Станом на 8 грудня 2009 року зібрано 48,2 млн. тонн зернових культур, що за винятком минулорічного врожаю (53,3 млн. тонн) є найвищим показником із 1990 року.

У НБУ зазначають, що в листопаді продовжилося зростання обсягів металургійного виробництва в річному вимірюванні – до 47,6%. Проте, за винятком сезонного чинника, відбулося зниження обсягів виробництва за місяць на 0,4%. Тобто, основним чинником істотного зростання в листопаді виступала база порівняння минулого року, коли виробництво металів знизилося на 48,8%, й було менше середньомісячного виробництва навіть у кризові для металургії 2001 і 2005 рр.

У Нацбанку констатують, що негативне сальдо фінансових результатів підприємств продовжує збільшуватися – за 10 місяців поточного року воно становило 12,6 млрд. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року прибуток підприємств скоротилися на 40,8%, а збитки збільшилися в 1,9 раза. Один із найгірших показників був зафіксований у оптовій і роздрібній торгівлі, а також у будівництві – 2,7 млрд. грн. і 1,8 млрд. грн. відповідно. Ситуація в цих галузях залишається напруженою внаслідок великої заборгованість підприємств.

Як повідомляв УНІАН, із початку 2009 року Департамент економічного аналізу та прогнозування Нацбанку України для оперативної оцінки стану економіки почав розраховувати індекс виробництва базових галузей (наростаючим підсумком із початку року). Для розрахунку зазначеного показника використовуються дані з динаміки видів економічної діяльності, які становлять більше 40% ВВП.

Довідка УНІАН. Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I, II й III кварталах поточного року проти аналогічних періодів 2008 року становило 20,3%, 17,8% й 15,9%, відповідно.