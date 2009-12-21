Fitch: сталеливарна галузь в СНД стабілізується у 2010 р.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує стабілізації сталеливарної галузі СНД у 2010 р. у зв`язку з прогнозованим повільним відновленням обсягів і стабілізацією цін на сталь.

Про це йдеться у повідомленні Fitch з посиланням на звіт «Прогноз по сталеливарних компаніях СНД на 2010 р.: стабілізація показників, перспективи залишаються непростими», переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, перспективи для російських сталеливарних компаній залишаються непростими, зважаючи на істотний левередж, низьку прибутковість зарубіжних підрозділів і складнощі з ліквідністю у деяких емітентів. «В Україні відновлення компаній сталеливарної галузі, ймовірно, займе більше часу, ніж у Росії, з урахуванням істотного боргу в іноземній валюті, обмеженої ліквідності у деяких емітентів і більш високого ризику дефолтів», - зазначає Fitch.

«Інфраструктурні проекти, технічне обслуговування існуючих і споруда нових нафто- і газопроводів залишатимуться основними чинниками зростання внутрішнього попиту на сталь, – говорить директор в аналітичній групі Fitch з корпоративних емітентів Сергій ГРИШУНІН. – У той же час внутрішній попит з боку загального машинобудування і будівельної галузі може зрости лише на 2-4% з урахуванням складних фінансових позицій відповідних галузей, а в рамках будівельного сектора, зокрема, - зважаючи на відсутність нових проектів».

У цілому в 2010 р. Fitch очікує збільшення видимого попиту на сталь (тобто скоректованого на торгові запаси) в СНД на 7-9% на внутрішніх ринках і на 10-12% на ключових експортних ринках. За прогнозами, в 2010 р. ціни на сталь стабілізуються на рівнях, досягнутих в 3-4 кварталах 2009 р., з можливим повільним зростанням у літні місяці у зв`язку з сезонним попитом. Очікується зростання виручки у емітентів в СНД на 3-15%, а маржа EBITDAR у виробників прогнозується в діапазоні 11-25%. Більшість сталеливарних компаній СНД, які рейтингує Fitch, має хеджування на випадок зростання цін на чинники виробництва зважаючи на їх самозабезпеченість ключовою сировиною.

На 2010 р. Fitch відзначає п`ять ключових тенденцій, які агентство відстежуватиме відносно виробників сталі в СНД. Це швидкість відновлення ринків кінцевих споживачів, питома вага експорту і продажів на внутрішньому ринку, вплив інфляції витрат і обмінних курсів на прибуток виробників, показники зарубіжних підрозділів і темпи зниження левереджу.

Серед сталеливарних компаній СНД, які рейтингує Fitch, у таких підприємств, як ВАТ "Новолипецький металургійний комбінат" («НЛМК», «BB+») і ВАТ "Магнітогорський металургійний комбінат" («ММК», «ВВ»), швидше за все, збережеться «стабільний» прогноз за рейтингами. Рейтинги українського виробника METINVEST B.V. («B-»/прогноз «негативний») стримуються суверенним рейтингом і країновою стелею України («B-»/«B-»/прогноз «негативний»). Кредитоспроможність Evraz Group SA («B+»/Rating Watch «негативний»), "Северсталь" («B+»/Rating Watch «негативний») і Interpipe Limited («RD»), ймовірно, залишиться під тиском у 2010 р.

Позиції ліквідності металургійних компаній СНД, які рейтингує Fitch, за винятком Evraz Group SA і Interpipe Limited, як очікується, будуть прийнятними. Fitch занепокоєне тим, що, оскільки близько 30% загального боргу Evraz Group SA (8,5 млрд. дол.) має терміни погашення впродовж 2010 р. при очікуваному грошовому потоці у розмірі 0,7-0,9 млрд. дол., ліквідність компанії у великій мірі залежить від її здатності пролонгувати борг з наступаючими термінами і залучати нове фінансування для виконання своїх боргових зобов`язань. Негативно впливають на ліквідність Interpipe Limited негативний вільний грошовий потік, істотні зобов`язання інвестиційного характеру в рамках програми капвкладень і ризик прискорення кредиторами виплат за боргами.