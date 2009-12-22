ЄБРР продовжить співпрацю з «Еко-Фрідж»

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) може надати додаткове фінансування українському виробникові транспортних рефрижераторів для трейлерів і вантажівок ПАО з іноземними інвестиціями «Виробнича компанія «Еко-Фрідж» (м. Харків).

Про це повідомляється на офіційному сайті ЄБРР.

Згідно з повідомленням, одержувачем коштів може виступити кіпрська компанія Ukram Industries Ltd., якій належать 100% акцій ПК «Еко-Фрідж».

Фінансування планується провести з використанням конвертованих боргових інструментів. При цьому також обговорюється можливість залучення приватних співінвесторів у капітал.

Частка участі ЄБРР не розкривається, а загальна вартість проекту складає 12 млн. дол. США.

За інформацією ЄБРР, питання фінансування ПК «Еко-Фрідж» винесене на засідання Ради директорів банку 26 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. Спільна українсько-американська компанія Ukram була створена у 2001 році для запуску у виробництво нових запатентованих азотних рефрижераторних установок. Ініціатором її створення з американського боку виступив колишній учений NASA Ховард ПЕДОЛЬСКИЙ, з українського – колишній директор харківського фізико-технічного інституту низьких температур НАНУ Роланд ГАВРИЛОВ, чий син сьогодні очолює ПК «Еко-Фрідж».

ЄБРР у 2008 році зацікавився даним проектом і надав компанії фінансування. За даними на кінець 2006 року, банк інвестував 4,7 млн. дол. у капітал і боргове фондування для виробництва пілотного тестового рефрижераторного устаткування, а також для запуску його комерційного виробництв. Крім того, близько 0,15 млн. євро було виділено у вигляді донорської допомоги.

ПК «Еко-Фрідж» у 2008 році скоротила чистий збиток на 20,5% - до 1,19 млн. грн.