Кабмін рекомендує НКРЕ продовжити пільги на газ для хімпідприємств

Кабінет Міністрів України рекомендуватиме Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) продовжити дію пільгових цін на газ для виробників азотних добрив у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ.

«Рекомендуватимемо НКРЕ, щоб вони ухвалили рішення про встановлення прийнятних цін. За нашими розрахунками, потрібно продовжити дію тих цін, які сьогодні є», - сказав міністр.

При цьому він не зміг уточнити, на який період передбачається продовжити дію пільгової граничної ціни для хімпідприємств.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2009 року НКРЕ ухвалила рішення про зниження рівня граничної ціни на газ для підприємств хімічної промисловості, що використовують газ як сировину, на 16,6% - до 1584,4 грн. за тисячу кубометрів.

Рівень граничної ціни для підприємств хімпрому знижено у зв`язку з рекомендаціями уряду і з урахуванням істотного погіршення фінансового становища вітчизняних підприємств хімічної галузі.

За такою ціною газ одержують шість підприємств – виробники азотних мінеральних добрив: ВАТ «Дніпроазот», ВАТ «Концерн Стирол», ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Азот», ЗАТ «Севєродонецьке об`єднання «Азот» і ВАТ «Рівнеазот».