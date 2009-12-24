«Електротяжмаш» постачатиме продукцію у Таджикистан

ДП «Завод «Електротяжмаш» (Харків), один з найбільших у світі виробників турбо-, гідрогенераторів і тягових електродвигунів, уклав контракт з акціонерною холдинговою компанією «Барки Точик» (Таджикистан) на постачання запасних частин для Нурекськой гідроелектростанції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Електротяжмашу».

Наголошується, що в ході поїздки делегації заводу до Таджикистану спільно з фахівцями Рогунської ГЕС була проведена ревізія двох генераторів, поставлених на початку 1990-х років одним з російських заводів, який сьогодні не випускає даний вид продукції.

«Ми також досягли домовленості з таджицькою стороною про те, що за проектування подальших гідрогенераторів для Рогунськой ГЕС візьметься «Електротяжмаш». Це буде абсолютно новий і сучасний проект», – відзначив директор «Електротяжмашу» Віталій ЧЕРЕДНИК.

Він відзначив, що Рогунська ГЕС, будівництво якої почалося на річці Вахш в 1978 році і поновилося після 15-річної перерви у 2007 році, має стати найбільшою ГЕС у Середній Азії зі встановленою потужністю 3600 МВт (шість блоків по 600 МВт кожен).

Ще одним результатом поїздки стала підготовка до створення спільного з «Барки Точик» підприємства з виробництва гідрогенераторів для малої і середньої енергетики.

«Підписаний новий протокол, в якому детально визначено порядок наших загальних дій, і зараз ведеться підбір устаткування, яке потрібно буде встановити на території ремонтно-механічного заводу у Таджикистані, щоби виробляти генератори для малої і середньої енергетики», – відзначив В.ЧЕРЕДНИК.

Як повідомляв УНІАН, 28-30 жовтня ц.р. керівник «Електротяжмашу» відвідав Таджикистан у складі офіційної делегації Харківської області. У рамках цієї поїздки «Електротяжмаш» підписав з «Барки Точик» меморандум про намір створити спільне підприємство на базі ВАТ «Ремонтно-механічний завод», а також угоду про співпрацю у сфері будівництва і модернізації гідроелектростанцій, зокрема Рогунської ГЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Завод «Електротяжмаш», засноване в 1946 році в Харкові, є єдиним в Україні розробником і виробником турбогенераторів для атомних і теплових електростанцій, гідрогенераторів і гідрогенераторів-двигунів для гідро- і гідроакумулюючих електростанцій.

Спеціалізується на виробництві електродвигунів для приводів прокатних станів, шахтних підйомників, бурових установок, екскаваторів, водяних насосів, зрошувальних каналів, а також на випуску тягового електроустаткування для тепловозів, електровозів, дизель-поїздів.