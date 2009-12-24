Корпорація «Еталон» уклала контракт на постачання 100 автобусів

Корпорація «Еталон» уклала контракт на постачання 100 міських автобусів БАЗ-А079.32 «Пролісок» у Російську Федерацію.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент корпорації «Еталон» Володимир БУТКО.

«Це наше перше велике постачання в Росію», – сказав він. При цьому В.БУТКО зазначив, що автобуси вже виготовлені і розпочинається їхнє відвантаження одержувачеві.

«Погода дещо перешкодила відвантаженням, і ми перенесли на січень-лютий», – додав президент корпорації «Еталон».

При цьому він не уточнив вартість та умови контракту з російською компанією, пославшись на комерційну таємницю.

***Автобус БАЗ-А079.32 «Пролісок» виробництва ЗАТ «Бориспільський автозавод», має габаритну довжину 7,15 м і вміщує майже 40 пасажирів (зокрема 19 місць для сидіння). Автобус створено на базі шасі TATA LP-613/38 BUS (Індія), двигун TATA 697 TC 65, який відповідає екологічним вимогам Євро-3.

Довідка УНІАН. Корпорація «Еталон» (Київ) об`єднує 21 підприємство. У корпорацію входять Бориспільський і Чернігівський автозаводи.

ЗАТ «Бориспільський автозавод» – одне з наймолодших українських підприємств у галузі проектування і виробництва автотранспортних засобів. Зареєстроване в квітні 2002 року.

Бориспільський автозавод бере активну участь у реалізації державної програми «Шкільний автобус».

На заводі освоєно виробництво двох моделей шкільних автобусів – особливо малого класу БАЗ-2215 «Школярик» і малого класу БАЗ-А079 «Школяр».