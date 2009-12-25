Виробники полімерної продукції об'єднались в Асоціацію

Асоціація «Рада представників полімерної галузі України» пройшла відповідну юридичну реєстрацію і розпочала свою роботу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Асоціації.

Як зазначив президент Ради представників полімерної галузі України Андрій АНТОНОВ (на фото), «нарешті у полімерній галузі України з`явилося впливове «лобі», яке здатне не лише відстоювати інтереси українських виробників полімерної продукції, але й впливати на формування позитивної ділової практики в даному сегменті ринку».

За його словами, створення такого колективного органу як Асоціація стало відповіддю на проблеми, що стоять перед галуззю. Серед першочергових завдань Асоціації – формування єдиних стандартів, боротьба з проявами недобросовісної конкуренції, робота з неплатниками, представлення інтересів галузі в органах державної влади.

Тепер кожен виробник полімерної продукції в Україні може розраховувати на допомогу Асоціації у вирішенні питань, пов`язаних з його господарською діяльністю за галузевим принципом, запевнив президент Ради представників полімерної галузі України.

А.АНТОНОВ зазначив, що члени об`єднання зможуть отримувати спеціалізовану юридичну допомогу, передавати господарські спори на розгляд Третейського суду при Асоціації, під її егідою залучати інвестиції у свій бізнес, брати участь в роботі спеціалізованих комітетів, спільно формувати галузеві правила і стандарти.

При цьому А.АНТОНОВ пообіцяв детальніше розповісти про роботу Асоціації в рамках засідання «Полімерного клубу», що відбудеться 3 лютого 2010 року в Києві.