Тігіпко: держава має підтримати хімічну промисловість

Кандидат на пост Президента Сергій ТІГІПКО вважає, що держава повинна підтримати хімічну промисловість як одного з головних постачальників валюти в країну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це кандидат у Президенти сказав на брифінгу під час відвідування Черкаського підприємства «Азот».

«Хімічна промисловість посідає друге місце за показниками надходження валюти в країну після металургії, і якщо ми хочемо мати стабільну гривню, то постійно повинні перейматися станом цієї галузі», - вважає політик.

За словами С.ТІГІПКА, заходи для покращення ситуації в хімічній промисловості є очевидними. «Ця галузь дуже чутлива до цін на газ. Закупівельна ціна на паливо приблизно в 240 доларів створює чимало труднощів для хіміків», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Крім того, за словами кандидата, необхідно створити внутрішній попит на продукцію хімічної промисловості. «Треба допомогти агросектору, і споживання азотних добрив зросте в 4-5 разів порівняно з сьогоднішніми показниками», – сказав С.ТІГІПКО.