Україна домовилася з Росією про поставки у 2010 році труб

Україна і Росія домовилися про поставки у 2010 році українських труб до РФ без сплати антидемпінгових мит.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економіки України, відповідний Протокол про внесення змін до Угоди про регулювання поставок деяких видів українських сталевих труб на митну територію РФ був підписаний представниками Міністерства економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації і Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України 30 грудня поточного року.

«Враховуючи закінчення терміну дії Угоди 31 грудня 2009 року, підписання Протоколу дозволяє забезпечити доступ деяких видів української трубної продукції до Російської Федерації без сплати антидемпінгового мита і впродовж 2010 року. Згідно з умовами Протоколу, в 2010 році українська продукція поставляється на митну територію Російської Федерації в обсязі не менше від фактичного імпорту 2009 року», - йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Нагадаємо, Угода про регулювання поставок деяких видів українських сталевих труб на митну територію РФ була підписана 13 січня 2005 року і давала можливість українським виробникам/експортерам здійснювати поставки на російський ринок без сплати антидемпінгового мита в розмірі від 8,9% до 55,3% (залежно від типу труб), введеного російською стороною за результатами антидемпінгового розслідування. Термін дії документа закінчується 31 грудня 2009 року.