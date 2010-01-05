Авіакосмічні підприємства звільнено від сплати земельного податку

Кабінет міністрів України з нового року звільнив підприємства авіакосмічної галузі від сплати земельного податку за ділянки виробничого призначення.

Як повідомляється на офіційному сайті прем’єр-міністра України, кандидата у Президенти Юлії ТИМОШЕНКО, глава уряду підписала відповідну постанову.

Зокрема, від сплати земельного податку звільнено 16 українських підприємств-суб`єктів космічної діяльності, резидентів, які отримали ліцензію на право її провадження та беруть участь у реалізації міжнародних договорів чи угод України з питань діяльності щодо створення космічної техніки, ратифікованих Верховною Радою.

Уряд звільнив від сплати податку на час дії норм відповідних договорів чи угод, але не пізніше ніж до 1 січня 2015 року.