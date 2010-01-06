В Україні ціни виробників промпродукції зросли на 14,3%

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в грудні 2009 р., порівняно з листопадом 2009 р., склало 1%, з початку минулого року (до грудня 2008 року) – 14,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Довідка УНІАН. Зниження індексу цін виробників промислової продукції в грудні 2008 року проти листопада 2008 року склало 0,4%, в грудні 2008 року до грудня 2007 року – зростання 23%.