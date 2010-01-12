Фонд держмайна виставив на продаж 50%+1 акція ВАТ «Точприлад»

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс із продажу 50% + 1 акція ВАТ "Мукачівський завод «Точприлад».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить 11 млн. 876 тис. грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається, що чистий прибуток товариства впродовж 5 років із моменту підписання договору купівлі-продажу буде не менше 700 тис. грн. щорічно, а щорічний дохід буде не менше доходу, отриманого підприємством у 2008 році.

Конкурс із продажу акцій ВАТ "Мукачівський завод «Точприлад» відбудеться через 75 днів із дня його оголошення (30 грудня 2009 року).

Довідка УНІАН. ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад» (м. Мукачеве, Закарпатська обл.) реалізує 5 інвестиційних проектів. Підприємство випускає в основному продукцію з давальницької сировини для фірм Philips Industries, TDK Electronics, "Флекстронікс Інтернаціонал Угорщина" (все – Угорщина), Philips Innovatve Application NV (Бельгія) і "Філіпс Аустрія ГМБХ" (Австрія). Це, зокрема, гучномовці, які застосовуються в звичайних і мобільних телефонах, в автомобільних системах сигналізації, в системах зв`язку, в салонах автомобілів; трансформатори для зарядних пристроїв телефонів, у системах живлення автомобілів і відеотехніки; модулі CD тощо. Вся продукція повністю відправляється інвесторам.

53,405% акцій ВАТ «Мукачівський завод «Точприлад» належать державі й знаходяться в управлінні ФДМУ, 24,9% – Coch Investments Limited (Британські Віргінські острови), 9,298% – DRGN Limited (Кіпр).