Україна зменшила експорт давальницької сировини на 47,8%

Україна в січні-листопаді 2009 року експортувала давальницької сировини на суму 35,3 млн. дол. США, що на 47,8% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-листопаді 2009 р. до України імпортовано готової продукції, виробленої з давальницької сировини, на суму 39,2 млн. дол., що на 37,6% менше, ніж за 11 місяців 2008 року.

Також у Держкомстаті повідомили, що за звітний період до України надійшло іноземної давальницької сировини на 1 млрд. 552,4 млн. дол., що на 34,9% менше, ніж у січні-листопаді 2008 року. Обсяг експорту готової продукції, виробленої з імпортної давальницької сировини, за 11 місяців 2009 р. становив 2 млрд. 474,1 млн. дол., що на 34,7% менше, ніж за аналогічний період 2008 року.