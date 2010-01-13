Україна скоротила імпорт полімерних матеріалів і пластмас на 42%

Україна в січні-листопаді 2009 року скоротила імпорт полімерних матеріалів і пластмас на 42%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, - до 1 млрд. 942 млн. 350,5 тис. дол. США.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, експорт полімерних матеріалів і пластмас за вказаний період зменшився на 44,2% - до 359 млн. 802,2 тис. дол.

Імпорт каучуку й гуми зменшився на 48,9% - до 470 млн. 904 тис. дол., експорт скоротився на 49,1% - до 152 млн. 736,6 тис. дол.

Упродовж січня-листопада 2009 року Україна скоротила імпорт органічних хімічних сполук на 34,1% - до 485 млн. 723,4 тис. дол., експорт зменшився на 72% - до 131 млн. 368,6 тис. дол.

Також скоротився імпорт продуктів неорганічної хімії на 34,1% - до 217 млн. 244 тис. дол., експорт зменшився на 60% - до 612 млн. 752,1 тис. дол.