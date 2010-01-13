Україна зменшила експорт міндобрив на 59%

Україна в січні-листопаді 2009 року скоротила експорт мінеральних добрив на 59% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 776 млн. 193,5 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період імпорт мінеральних добрив зменшився на 62,2% – до 226 млн. 553,8 тис. дол.

Як повідомляв УНІАН, за 10 місяців 2009 року Україна скоротила експорт мінеральних добрив порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 61,7% – до 687 млн. 194 тис. дол., імпорт – на 66,9%, до 196 млн. 664,8 тис. дол.