Виробництво метпродукції в Україні скоротилося на 11-20%

Українські металурги в 2009 р. скоротили виробництво основних видів продукції щодо 2008 р. на 11-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив генеральний директор об`єднання металургійних заводів «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ.

За його словами, в 2009 р. метпідприємства виробили 25,676 млн. тонн чавуну, що на 5,3 млн. тонн, або на 17%, менше від 2008 року.

Виробництво сталі скоротилося проти 2008 р. на 20%, або на 7,5 млн. тонн, - до 29,6 млн. тонн.

Виробництво загального прокату зменшилося на 16%, або на 5,4 млн. тонн, – до 27,8 млн. тонн.

У 2009 р. виробництво коксу становило 17,38 млн. тонн, що на 11%, або на 2,2 млн. тонн, менше, ніж за підсумками 2008 р.