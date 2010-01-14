У листопаді 2009 року промвиробництво в єврозоні зросло на 1%

У листопаді 2009 року промислове виробництво у країнах зони євро зросло на 1,0%, порівняно із жовтнем 2009 року, в ЄС-27 – на 0,9%.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Порівняно з листопадом 2008 року, в листопаді 2009 року промислове виробництво знизилось на 7,1% в зоні євро та на 6,4% в ЄС-27.

У листопаді 2009 року, порівняно з жовтнем 2009 року, виробництво в енергетичному секторі знизилося на 2,2% в зоні євро та на 1,7% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів зросло на 1,8% в зоні євро та на 1,7% в ЄС-27, товарів нетривалого використання зросло на 0,6% в зоні євро та на 0,5% в ЄС-27. Виробництво в сфері капітальних товарів зросло на 1,1% в єврозоні та на 0,7% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання зросло на 1,8% в єврозоні, але зменшилось на 0,5% в ЄС-27.

У листопаді, за наявними даними, найбільше зростання промислового виробництва порівняно із жовтнем зареєстровано в Латвії (8,7%), Словенії (3,0%) та Естонії (2,9%).

Найбільше зниження продемонстрували Ірландія (-8,0%) та Португалія (-3,7%).

У листопаді 2009 року порівняно з листопадом 2008 року виробництво в енергетичному секторі знизилось на 6,2% в єврозоні та на 6,8% в ЄС-27. Виробництво в сфері напівфабрикатів знизилось на 5,9% в обох зонах. Виробництво в сфері товарів нетривалого використання знизилось на 1,1% в обох зонах, виробництво в сфері капітальних товарів знизилось на 13,0% в єврозоні та на 11,1% в ЄС-27. Виробництво в сфері товарів тривалого використання знизилось на 8,7% в єврозоні та на 6,2% в ЄС-27.

У листопаді 2009 року, за наявними даними, промислове виробництво знизилося порівняно із листопадом-2008 в усіх країнах-членах, крім Польщі (7,3%), Румунії (4,4%) та Люксембургу (0,7%).

Найбільше зниження зареєстровано в Данії та Фінляндії (по “мінус” 14,4%), Естонії (“мінус” 13,7%) та Болгарії (“мінус” 12,1%).

У жовтні 2009 року, за уточненими даними, промислове виробництво зменшилося на 0,3% в зоні євро та на 0,7% в ЄС-27, порівняно із вереснем-2009.

З 1 січня 2009 року, до зони євро належать 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр та Словаччина.