Виробництво легкових авто в Україні в 2009 році скоротилося на 83,6%

Виробництво легкових автомобілів в Україні в 2009 році, за оперативними даними, скоротилося на 83,6% порівняно з 2008 роком – до 65,646 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні в 2009 році скоротилося на 86,5% порівняно з 2008 роком – до 1318 штук, а виробництво вантажних автомобілів – на 81,4%, до 2331 штуки.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в 2008 році виробництво легкових автомобілів в Україні збільшилося на 5,6% порівняно з 2007 роком – до 402 тис. штук, виробництво автобусів – на 10,5%, до 10042 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорації «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), «Богдан» (ВАТ «ЛуАЗ» і ВАТ «Черкаський автобус»), «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод»), ЗАТ «Єврокар» та ін.