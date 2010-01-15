Фінрезультат підприємств за січень-листопад - "мінус" 15,6 млрд.грн.

Фінансовий результат (сальдо) підприємств України (без урахування малих підприємств і бюджетних установ) від звичайної діяльності до оподаткування в січні-листопаді 2009 року становив «мінус» 15 млрд. 578,7 млн. грн. проти «плюс» 83 млрд. 401,4 млн. грн. за аналогічний період 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні-листопаді 2009 р. прибуток одержали 54,5% підприємств країни – вони завершили період з фінансовим результатом 90 млрд. 993,7 млн. грн.

Зі збитком січень-листопад завершили 45,5% підприємств України, їх фінрезультат становив 106 млрд. 572,4 млн. грн.

За даними Держкомстату, звітний період завершили зі збитком 52,2% промислових підприємств України, їх фінрезультат становив 36 млрд. 986,4 млн. грн. Прибуток одержали 47,8% промпідприємств країни – вони завершили період з фінрезультатом 37 млрд. 255,4 млн. грн. Негативний фінрезультат підприємств промисловості за січень-листопад 2009 р. становив 269 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фінансовий результат підприємств України за підсумками 2008 року становив 8 млрд. 954,2 млн. грн. Прибуток за підсумками минулого року одержали 62,8% підприємств країни, їх фінрезультат становив 193 млрд. 669,1 млн. грн. Збиток одержали 37,2% підприємств, їх фінрезультат становив 184 млрд. 714,9 млн. грн.