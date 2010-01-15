В Україні роздрібний товарообіг підприємств зменшився на 20,6%

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в 2009 році зменшився на 20,6% порівняно з 2008 роком - до 229 млрд. 855,1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, падіння обсягів роздрібного товарообігу за підсумками 12 місяців 2009 р. зафіксовано в усіх областях України.

Найбільше зниження - у Донецькій області – на 26,6%, до 20 млрд. 039,9 млн. грн.; Дніпропетровській – на 25,1%, до 19 млрд. 980,9 млн. грн.; а також у Полтавській, Хмельницькій і Луганській областях – на 24,2% – до 6 млрд. 063,4 млн. грн., 4 млрд. 317,4 млн. грн. і 7 млрд. 125,2 млн. грн. відповідно,

Довідка УНІАН. У 2008 році обсяг роздрібного товарообігу підприємств України зріс на 17,9% порівняно з 2007 роком – до 243 млрд. 898,4 млн. грн.