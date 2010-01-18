«ТАС» сконцентрувала 29,7% акцій «Дніпровагонмашу»

ЗАТ «Страхова компанія «ТАС» і ПАТ «Страхова група «ТАС», що входять до групи «ТАС», сконцентрували 29,6526% акцій ВАТ «Дніпровагонмаш» (Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл.).

Про це сказано у повідомленні «Дніпровагонмашу», опублікованому на сайті ДКЦПФР.

У повідомленні наголошується, що, зокрема, СГ «ТАС» на даний час володіє 14,2411% акцій, а СК «ТАС» – 15,4115% акцій «Дніпровагонмашу». До цього СГ «ТАС» і СК «ТАС» акціями підприємства не володіли.

У той же час компанія Acvary Limited (Кіпр), якій раніше належало 24% акцій «Дніпровагонмашу», і компанія Latinaizen Limited (Кіпр), що раніше володіла 21% акцій підприємства, вийшли з складу акціонерів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Дніпровагонмаш» спеціалізується на проектуванні і виготовленні вантажних магістральних і промислових вагонів і на постачанні запасних частин до них.

Підприємство випускає більше 150 моделей вагонів практично всіх типів: піввагони люкові і глуходонні, хопери криті і відкриті, платформи універсальні і спеціалізовані для перевезення контейнерів, металургійних і інших вантажів, спеціалізований промисловий пересувний склад, у т.ч. вагони коксотушильні і для розжареного коксу, криті вагони.