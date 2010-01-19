Україна скоротила виробництво тракторів на 77%

Виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні в 2009 році скоротилося на 77,2%, порівняно з 2008 роком, до 1 443 штук.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, виробництво сівалок в Україні в 2009 році скоротилося на 79,5%, порівняно з 2008 роком, до 1 582 штук, а борін дискових – на 83,2% – до 926 штук.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, в 2008 році виробництво тракторів для сільського і лісового господарства в Україні збільшилося на 20%, порівняно з 2007 роком, до 6 339 штук. Виробництво сівалок в Україні в 2008 році збільшилося на 13,5%, порівняно з 2007 роком, до 7 744 штук.