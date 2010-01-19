Україна скоротила виробництво холодильників на 42%

В Україні у 2009 році виробництво холодильників-морозилок побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцятами скоротилося на 41,6% порівняно з 2008 роком – до 325 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, виробництво побутових холодильників в Україні у 2009 році скоротилося на 29% порівняно з 2008 роком – до 157 тис. штук.

Виробництво пральних машин в Україні у 2009 році скоротилося на 28,6% порівняно з 2008 роком – до 164 тис. штук.

Довідка УНІАН. У 2008 році виробництво холодильників-морозилок побутових комбінованих з окремими зовнішніми дверцятами скоротилося на 32,4% порівняно з 2007 роком – до 557 тис. штук.

Виробництво побутових холодильників в Україні у 2008 році скоротилося на 28,6% порівняно з 2007 роком – до 221 тис. штук, а виробництво пральних машин в Україні збільшилося на 33% – до 230 тис. штук.