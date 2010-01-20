Україна скоротила виробництво аміаку на 38%

Україна за 2009 р. скоротила виробництво аміаку на 38% - до 3 млн. тонн - Держкомстат

Київ. 20 січня. УНІАН. Підприємства хімічної промисловості України в січні-грудні 2009 р. скоротили виробництво аміаку на 38% – до 3,032 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У грудні 2009 року виробництво аміаку в Україні збільшилося на 0,8% - до 322 тис. тонн, порівняно з груднем 2008 року, а порівняно з листопадом 2009 - збільшилося на 8,6%.

Довідка УНІАН. У 2008 році випуск аміаку в Україні, за даними Держкомстату, скоротився на 4,8% - до 4,89 млн. тонн, порівняно з 2007 роком.

Найбільшими виробниками аміаку в Україні є ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Концерн «Стирол» (місто Горлівка, Донецька обл.), Сєвєродонецький «Азот» і ВАТ «Дніпроазот» (місто Дніпродзержинськ).

Підприємства хімічної промисловості України в січні-грудні 2009 р. скоротили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 19,4%, порівняно з 2008 роком, – до 2,170 млн. тонн.

У грудні 2009 року виробництво азотних добрив в Україні збільшилося на 20,7% порівняно з листопадом 2009 р., і на 4,3% порівняно з груднем 2008 р. - до 220 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році підприємства хімічної промисловості України скоротили випуск азотних добрив на 5,9% порівняно з 2007 роком – до 2,672 млн. тонн.