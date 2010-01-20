Україна скоротила виробництво тканин на 20%

Підприємства легкої промисловості України в 2009 році скоротили виробництво тканин на 20,1% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 86,008 млн. кв.м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у грудні 2009 року в Україні було вироблено 8,368 млн. кв.м тканин, що на 9,7% більше, ніж у листопаді 2009 року, і на 13,1% більше, ніж у грудні 2008 року.

Також повідомляється, що виробництво взуття в Україні в 2009 році скоротилося на 8,3% порівняно з 2008 роком – до 19,750 млн. пар.