Україна скоротила виробництво тканин на 20%
12:55, 20 січня 2010Промисловість
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До 86 млн. кв.м
Підприємства легкої промисловості України в 2009 році скоротили виробництво тканин на 20,1% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 86,008 млн. кв.м.
Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.
Згідно з повідомленням, у грудні 2009 року в Україні було вироблено 8,368 млн. кв.м тканин, що на 9,7% більше, ніж у листопаді 2009 року, і на 13,1% більше, ніж у грудні 2008 року.
Також повідомляється, що виробництво взуття в Україні в 2009 році скоротилося на 8,3% порівняно з 2008 роком – до 19,750 млн. пар.
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