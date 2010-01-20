Кабмін підтримав реструктуризацію боргів «Сумихімпрому»

Кабінет Міністрів України підтримав пропозицію Міністерства промислової політики щодо реструктуризації боргів ВАТ «Сумихімпром», зокрема, перед НАК «Нафтогаз України» і Пенсійним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістів повідомив міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ.

«Кабінет Міністрів підтримав ті заходи, які ми запропонували щодо реструктуризації заборгованості за газ і до Пенсійного фонду», - сказав міністр, не уточнивши деталі.

Також він повідомив, що Мінпромполітики розробляє документи на залучення банківських кредитів для поповнення обертових коштів "Сумихімпрому" з метою погашення боргів підприємства.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2009 р. НАК «Нафтогаз України» припинила газопостачання ВАТ «Сумихімпром» через борги підприємства. Ввечері 2 грудня постачання газу відновили.

7 грудня 2009 р. виконавчий директор підприємства Віра ЛАВРИК в листі-зверненні до політичних сил України повідомила, що керівництво ВАТ «Сумихімпром» домовилося з урядом України про постачання газу в зимовий період і реструктуризації заборгованості за спожитий газ.

Зокрема, за словами В.ЛАВРИК, тільки після особистого втручання прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО було відновлено газопостачання підприємства і збережений технологічний цикл виробництва на «Сумихімпромі». Також В.ЛАВРИК спростувала інформацію про можливе банкрутство підприємства.

Вона повідомила, що «Сумихімпромі» спільно з Міністерством промислової політики України провели переговори з рядом банківських установ, під час яких були створені передумови для отримання коштів на закупівлю сировини і оплату енергоресурсів. Крім того, в Державній податковій адміністрації України вживають заходи для першочергового відшкодування заводу податку на додану вартість, сума якого складає більше 30 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Сумихімпром» – хімічний комплекс, що виготовляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану та фосфорну кислоти.

100% акцій ВАТ «Сумихімпром» знаходяться в управлінні Міністерства промислової політики України.

2008 рік «Сумихімпром» закінчив зі збитком 230,602 млн. грн., тоді як за підсумками 2007 року чистий прибуток підприємства склав 1,417 млн. грн.