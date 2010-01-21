«АрселорМіталл» має бути компанією з повним циклом виробництва

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що ТзОВ «АрселорМіталл Кривий Ріг» має стати вертикально-інтегрованою компанією для того, щоб забезпечити повний цикл виробництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час зустрічі з працівниками, керівництвом і профспілками підприємства “АрселорМіталл Кривий Ріг”.

Прем`єр підкреслила, що, на жаль, на сьогодні «Криворіжсталь» (нині - «АрселорМіталл Кривий Ріг»), на відміну від інших підприємств галузі, не має власної залізорудної сировини і коксівного вугілля.

“Криворіжсталь" - флагман металургійного виробництва, так склалося унаслідок тіньової приватизації, яка пройшла в 90-х роках, - не має нічого - ні залізорудної бази, не може видобувати коксівне вугілля і виробляти кокс у тих обсягах, які потрібні. Я вважаю, що ситуацію необхідно виправити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більш ніж 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату й інших видів металургійної продукції.

До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.