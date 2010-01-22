"Русал" продасть на Гонконзькій біржі 11% акцій

Власник двох підприємств в Україні, російський виробник алюмінію "Русал" вирішив розміщувати свої акції у ході IPO на Гонконзькій фондовій біржі по 10,8 гонконзького долара усередині оголошеного цінового діапазону, що дозволить йому продати трохи менше 11% акцій за 2,24 млрд. дол., повідомляє Reuters.

Джерело агентства повідомило, що на акції "Русала" у ході первинного розміщення підписалося більше 300 інституційних інвесторів. Найбільшим інвестором в рамках IPO "Русала" має стати російський державний "Внешекономбанк", який збирається викупити третину вказаного пакету акцій. У числі інших якірних інвесторів – фонд Натаніеля РОТШИЛЬДА і фонд Paulson, які хочуть одержати по 71 млн. акцій за 50-100 млн. дол., а також фонд Роберта КУОКА, який підписався на 14,3 млн. акцій на загальну суму до 20 млн. дол.

Торги акціями "Русала" мають початися 27 січня ц.р. Це перше IPO російської компанії у Гонконзі.

Довідка УНІАН. Об`єднана компанія «Російський алюміній» (ОК «Русал») створена в березні 2007 року шляхом злиття «Русалу», Суалу і глиноземних активів швейцарського трейдера Glencore. В Україні "Русал" сьогодні контролює ВАТ "Запорізький алюмінієвий комбінат" (Залк) і ТОВ "Миколаївський глиноземний завод".