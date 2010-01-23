Виробництво сталі у світі зменшилося на 8%

Світові обсяги виробництва сталі зменшилися на 8% до 1,220 мільярдів тонн в 2009 році на тлі економічного спаду, що досяг цього сектора, проте, випуск стали в Китаї виріс більш ніж на 10% до рекордних висот. Обсяги виплавки стали в країні-рекордсменові минулого року досягли відмітки в 567,8 мільйона тонн, що є практично половиною загальносвітового виробництва, згідно даним Всесвітньої асоціації стали.

Загальні обсяги виробництва по світу впали до мінімального рівня з 2005 року, повідомляє Reuters.