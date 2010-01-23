Економіст: роздрібна торгівля почне зміцнюватися з другого півріччя

Роздрібна торгівля почне реальне зміцнення лише із другого півріччя 2010 року, хоча протягом першого півріччя показники спаду істотно скоротяться завдяки ефектові зниження бази порівняння.

Такий прогноз висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

На його думку, зростання на 15,4% у грудні минулого року потрібно розглядати не як активне відновлення галузі, а як сезонний стрибок передсвяткових продажів (щорічно у грудні спостерігається зростання торгівлі на 15%-20%). При цьому динаміка торгівлі в річному обчисленні навіть погіршилася, зі спаду на 18,4% у листопаді 2009 року до спаду на 20,6% у грудні, зазначив економіст. Дане погіршення відбулося попри істотне уповільнення інфляції, яке забезпечило додаткову підтримку динаміці роздрібної торгівлі в реальному вираженні, підкреслив О.БЛІНОВ. Це означає, вважає він, що роздрібний ринок ще залишається слабким.

Економіст також зазначив, що широкий показник роздрібної торгівлі, що включає оцінку Держкомстату щодо діяльності ринків і приватних підприємців, за підсумками 2009 року скоротився лише на 16,6%. На думку О.БЛІНОВА, незважаючи на всю приблизність даної оцінки, вона відображає тенденції в галузі. Об`єкти організованої торгівлі постраждали найбільше, що особливо стосується магазинів, котрі спеціалізуються на торгівлі електронікою та побутовою технікою, зазначив економіст. При цьому вуличні продовольчі ринки зіштовхнулися з меншим спадом купівельної активності, додав він.

Як повідомляв УНІАН із посиланням на Державний комітет статистики, обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в 2009 році зменшився на 20,6%, у порівнянні з 2008 роком, до 229 млрд. 855,1 млн. грн.

Падіння обсягів роздрібного товарообігу за підсумками 12 місяців 2009 року зафіксовано в усіх областях України.

При цьому найбільше зниження відзначене у Донецькій області - на 26,6%, до 20 млрд. 039,9 млн. грн.; Дніпропетровській - на 25,1%, до 19 млрд. 980,9 млн. грн.; а також у Полтавській, Хмельницькій та Луганській областях - на 24,2% - до 6 млрд. 063,4 млн. грн., 4 млрд. 317,4 млн. грн. і 7 млрд. 125,2 млн. грн. відповідно.