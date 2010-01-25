Економіст: зростання реального ВВП України в 2010 році складе 5%

Зростання реального ВВП України за підсумками 2010 року складе 5%.

Такий прогноз озвучив в коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management О.БЛІНОВ.

При цьому він оцінює спад реального ВВП за підсумками 2009 року на рівні 13,5%, виходячи з даних Національного банку з індексу виробництва базових галузей економіки України.

Як відзначив економіст, індекс НБУ є «квазі-ВВП», що має відображати загальну економічну тенденцію за допомогою агрегації доступних даних по виробництву. Проте, підкреслив він, індекс НБУ не є альтернативним показником ВВП, оскільки його методологія і структура відмінні від ВВП.

На думку О.БЛІНОВА, досягнення позитивного показника в грудні 2009 року було пов`язане переважно з сильним зростанням показників промисловості в річному виразі, що, у свою чергу було, зумовлено ефектом низької бази порівняння. Позитивна динаміка промислового виробництва компенсувала негативні внески будівництва та роздрібної торгівлі в грудневий показник, вважає економіст.

Як повідомляв УНІАН, падіння індексу виробництва базових галузей економіки України за підсумками 2009 року, згідно з розрахунками Департаменту економічного аналізу та прогнозування НБУ, склало 20,2%, а в грудні минулого року зафіксоване зростання на 0,4% у порівнянні з груднем 2008 року.