Виробництво телевізорів в Україні в 2009 році скоротилося на 58%

Виробництво телевізорів в Україні в 2009 році скоротилося на 57,9%, або на 323,5 тис. штук, порівняно з 2008 роком, до 235,3 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в грудні 2009 року виробництво телевізорів в Україні скоротилося на 9,5%, порівняно з груднем 2008 року, до 23,8 тис. штук.

Довідка УНІАН. За інформацією Держкомстату, в 2008 році виробництво телевізорів в Україні збільшилося на 10,2%, або на 51,72 тис. штук, порівняно з 2007 роком, до 558,8 тис. штук.