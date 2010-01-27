Товарообіг між Москвою й Києвом скоротився через кризу

13:48, 27 січня 2010
Промисловість
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...й виборчу кампанію - Черномирдін

Товарообіг між Москвою й Києвом скоротився через кризу й виборчу кампанію в Україні.

Таку думку в інтерв`ю РІА “Новини” висловив екс-посол РФ в Україні, спецпредставник Президента Росії з економічного співробітництва з країнами СНД Віктор ЧЕРНОМИРДІН.

«Перш за все, звичайно, це результат світової фінансової кризи. Тут не треба лукавити, не треба нічого вигадувати - це, звичайно, вплив кризи. Просіло все, й Україна, й економічні відносини між нашими країнами також», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

«І другий чинник, який можна поєднати з першим, - це, звичайно, виборча кампанія, сама політична ситуація в Україні, яка нічого хорошого в економічному плані країні не принесла, а, навпаки, навіть погіршила економічний стан у країні. Ось ці два важливих моменти, які, по суті справи, вплинули на російсько-українські економічні відносини», - додав він.

Екс-посол зазначив, що Україна почала економити і, як наслідок, зменшила споживання газу в нинішньому році майже вдвічі, що призвело до зменшення виробництва.

«Звичайно, два ці чинники, економічний і політичний – вплинули негативно на стан товарообороту між нашими країнами. Останні два роки – 2008 і 2009 рік особливо - це все було складно в наших відносинах. Але треба вибудовувати економічні відносини. І політичні також. Хоча після двох останніх років це буде дуже складно», - сказав він.

В.ЧЕРНОМИРДІН вважає, що президентські вибори в Україні проходять більш спокійно й передбачувано. На його думку, перший тур пройшов без ексцесів. «Звичайно, зараз найголовніше - те, що буде в другому турі. Дуже важливо, що відбувається між кандидатами в президенти, як вони ведуть цю виборчу кампанію. Другу вже, вирішальну. Багато що залежить, перш за все, від них самих (В.ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО), ну й, звичайно, я вже говорив неодноразово, бажано б двома турами обмежитися», - сказав В.ЧЕРНОМИРДІН.

Він вважає, що вибори Президента України проходять у складному економічному стані, й вони багато в чому визначать перспективи розвитку держави.

В.ЧЕРНОМИРДІН хотів би, щоб вибори стали для України кроком вперед, перш за все, в економіці, в покращенні життя народу.

Як повідомлялося, товарооборот між Росією та Україною досягав 40 млрд. дол., але минулого року скоротився до 15 млрд. дол.

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