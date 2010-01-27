ФДМУ проведе спільну нараду з представниками "АрселорМіттал"

Фонд державного майна України (ФДМУ) проведе спільну нараду під керівництвом виконуючого обов`язки голови фонду Дмитра ПАРФЕНЕНКА з представниками ЦК профспілки працівників металургійної й гірничовидобувної промисловості та профспілкового комітету ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це повідомляється на офіційному сайті ФДМУ.

На нараді планується розглянути питання про виконання умов колективного договору й підвищення заробітної плати на підприємстві, виробити спільну позицію й план дій.

Ця нарада відбудеться 29 січня цього року.

В повідомленні також наголошується, що проведені в четвертому кварталі 2009 року дві спільні наради показали наявність передумов, які можуть спричинити невиконання низки соціальних умов договору купівлі-продажу підприємства. Зокрема, це стосується фінансування заходів щодо охорони праці, збільшення розміру заробітної плати, збереження персоналу.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України й Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачено велику соціально-екологічну програму.

В 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в понад 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.