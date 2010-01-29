«Азовмаш» підписав контракт на поставки у В’єтнам

ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь, Донецької обл.) підписало новий контракт на виготовлення в поточному році трьох аеродромних автотопаливозаправників для В`єтнаму.

Як повідомили УНІАН в прес-службі підприємства, місткість цистерни даного типу автотопаливозаправника складає 22 кубометри (АТЗ-22), у його виробництві використані автотягач Кременчуцького заводу і російська апаратура.

У прес-службі додали, що «Азовмаш» є найбільшим в СНД виробником автопаливозаправної техніки, здатної обслуговувати всі види літаків. За 45-річну історію підприємство випустило більше 15 тис. автотопаливозаправників місткістю цистерни 7,5; 10; 16; 22; 45; 90 кубометрів та ін.

Довідка УНІАН. ВАТ «Азовмаш» (м. Маріуполь, Донецька обл.) здійснює управління провідними світовими виробниками і розробниками вантажних вагонів і платформ, конвертерного, доменного, гірничорудного устаткування, бронетехніки, автотопаливозаправників і перевізників, заправної космічної техніки.