Україна почала антидемпінгове розслідування щодо імпорту міндобрив

Рішенням Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі на підставі заяви Союзу хіміків України порушено спеціальне розслідування відносно імпорту до України мінеральних добрив із вмістом живильних елементів: азоту, фосфору, калію, що містять більше 10% азоту, незалежно від країни походження.

Про це говориться в повідомленні комісії, опублікованому сьогодні в газеті «Урядовий кур`єр».

У повідомленні зазначається, що об`єктом розслідування є товар, який має такий опис: добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох живильних елементів: азот, фосфор і калій із вмістом азоту більш як 10% в перерахунку на сухий безводний продукт, який може класифікуватися згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТВЕД) за кодом 3105 20 10 00.

Рішення комісії ухвалене на підставі інформації, яка міститься в заяві Спілки хіміків України за період з другого півріччя 2008 року по перше півріччя 2009 року, а саме: наявність збільшення імпорту до України мінеральних добрив – темпи зростання становили в абсолютних показниках 12,5%; наявність спричинення значної шкоди заявникові – обсяги виробництва скоротилися на 49,6%, обсяги продажу на внутрішньому ринку України скоротилися на 34,7%, збитки від продажу на внутрішньому ринку України збільшилися в 1000 разів; наявність причинно-наслідкового зв`язку між фактом зростання обсягів імпорту до України і спричиненням значної шкоди національному товаровиробникові.

На підставі зазначеного комісія дійшла висновку, що в заяві міститься достатньо доказів зростання імпорту до України мінеральних добрив, внаслідок чого могло бути завдано значної шкоди національному товаровиробникові.

Проведення розслідування доручене Міністерству економіки України.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Українська аграрна конфедерація (УАК) заявила, що збільшення імпорту російських мінеральних добрив змусить вітчизняних виробників працювати на межі збитковості.

В УАК вважають, що рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі припинити на три місяці дію антидемпінгового мита на імпорт аміачної селітри з Росії, нульова ставка якої почала діяти з 1 лютого 2010 року, призведе до ще більшої експансії російських товарів на український ринок.

Експерти нагадують, що імпорт азотних добрив значно збільшився в 2009 році. Так, впродовж вересня-листопада минулого року обсяг імпорту азотних добрив у 38 разів перевищив відповідний показник 2008 року.

Довідка УНІАН. У 2009 році підприємства хімічної промисловості України скоротили випуск азотних добрив (мінеральних і хімічних) на 19,4% порівняно з 2008 роком – до 2,170 млн. тонн.