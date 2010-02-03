Ющенко вимагає від Тимошенко вирішити проблеми зовнішньої торгівлі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у своєму листі до прем`єр-міністра повторно акцентує увагу уряду на необхідності вирішення проблемних питань у сфері зовнішньої торгівлі, зокрема - забезпеченні сприятливих умов для доступу українських товаровиробників на зовнішні ринки збуту та захисті їхніх інтересів на внутрішньому ринку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Занепокоєність глави держави викликана, зокрема, різким зростанням кількості антидемпінгових розслідувань стосовно українських товаровиробників – протягом 2008-2009 років їх кількість зросла більше ніж у 7 разів порівняно з 2007 роком. Крім цього, у листі спростовується інформація уряду, що протягом 2006-2009 років вдалося досягти позитивних результатів у питаннях припинення антидемпінгових, спеціальних захисних та антисубсидиційних розслідувань без застосування обмежувальних заходів щодо української продукції, оскільки аналіз цих процесів свідчить, що переважна більшість їх відбулася не завдяки вжитим урядом заходам, а через процедурні та інші фінансово-економічні чинники в країнах, де споживається українська продукція. Як приклад Президент України навів антидемпінгове розслідування щодо імпорту до Європейського Союзу деяких видів труб з Білорусі, Туреччини та України, яке було припинене у вересні минулого року у зв`язку з відмовою європейських виробників трубної продукції від скарги про проведення розслідування стосовно згаданих вище аналогів – відтак цей результат не можна вважати жодним досягненням уряду України.

Глава держави також наголосив, що не може вважатися вирішеним питання доступу на російський ринок української трубної продукції. Відповідно до підписаного Протоколу між Міністерством економіки України та Міністерством економічного розвитку Російської Федерації на І квартал 2010 року квота на імпорт до РФ українських труб становить 55 тис. тонн, що майже удвічі менше за обсяги поставок, які здійснювалися протягом 2005-2009 років, та у чотири рази менше, ніж традиційні обсяги поставок на російський ринок українських труб (наприклад, у 2003 році зазначені поставки становили 720 тис. тонн на суму 600 млн. дол.). Не врегульовано і раніше порушене Президентом України перед прем`єр-міністром питання першочергового забезпечення поставок до РФ українських нержавіючих труб, які належать до категорії товарів з високою доданою вартістю.

В.ЮЩЕНКО також зазначає, що видається незрозумілим, чому з вирішенням питання присутності української трубної продукції на російському ринку уряд ув`язав тимчасове скасування обмежень щодо імпорту в Україну російської хімічної продукції, завдаючи таким чином збитків українським виробникам аналогічних товарів.

Як відомо, 13 січня 2010 року Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі прийнято рішення про зупинення з 1 лютого 2010 року терміном на 3 місяці дії антидемпінгових заходів стосовно імпорту в Україну нітрату амонію (аміачної селітри) походженням з Російської Федерації.

На переконання Віктора Ющенка, таке «квазіпакетне» вирішення питання захисту інтересів вітчизняних товаровиробників є неприпустимим, оскільки суперечить положенням антидемпінгового законодавства України. Президент України також підкреслив, що зазначене рішення прийняте без проведення належних економічних розрахунків на предмет його впливу на вітчизняну хімічну промисловість, яка на сьогодні, з огляду на високу ціну на газ, перебуває у скрутному становищі, внаслідок чого штучно створюються передумови для виникнення конфлікту інтересів між різними галузями української економіки.

Президент України звертається до прем`єр-міністра з вимогою вжити дієвих заходів для врегулювання питання збереження присутності української продукції на зовнішніх ринках, особливо її складової з високою доданою вартістю, а також проводити системну цілеспрямовану роботу щодо захисту внутрішнього ринку України від недобросовісного імпорту у повній відповідності із механізмами антидемпінгового законодавства України та правилами, визначеними Світовою організацією торгівлі. При цьому глава держави наголосив, що без вжиття системних заходів усунути негативний вплив недобросовісного імпорту на фінансово-економічне становище вітчизняних товаровиробників, а відтак успішно вивести економіку держави з кризового стану, буде дуже важко.